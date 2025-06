Mulher tenta atropelar jovem que teria agredido filho dela em partida de futebol

A mãe de um adolescente de 15 anos é investigada por tentativa de atropelar um jovem que teria agredido o filho dela, em Rio Claro (SP), na noite do último domingo, 22.

Segundo relatos colhidos pela polícia, a mulher atravessou o canteiro que divide as pistas de uma avenida e trafegou na contramão perseguindo o suposto agressor do filho dela. Mas ele conseguiu fugir sem ser atropelado. A reportagem procura a mulher para que se pronuncie sobre as acusações.

A confusão começou durante um jogo de futebol em um condomínio de luxo de Rio Claro. Dois jovens discutiram, e o tumulto recomeçou quando a partida terminou. Segundo o boletim de ocorrência, um adolescente de 15 anos foi ameaçado por outros jovens e ligou para a mãe pedindo ajuda.

Quando a mãe dele chegou ao local, de carro, viu o filho sendo agredido e, ainda de dentro do carro, tentou intervir aos gritos e buzinadas. Os agressores, então, teriam fugido correndo, e a mulher saiu atrás deles com o carro, um Nissan Kicks.

A confusão chegou até a avenida Castelo Branco, onde a mulher teria trafegado na contramão e atravessado o canteiro, enquanto perseguia o grupo. Mas, os jovens dispersaram e saíram ilesos. Nesse momento, familiares de outro jovem chegaram e começaram agressões mútuas entre os dois grupos adversários. A mulher ficou ferida no olho.

Quando a Polícia Militar chegou, a mulher reagiu e desacatou os agentes, segundo o boletim de ocorrência. Os policiais constataram ainda que a mulher estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e o veículo dela tinha documentação irregular. O carro foi apreendido.

Os envolvidos prestaram depoimento, fizeram exame de corpo de delito e foram liberados.