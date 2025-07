Mulher morre atropelada ao tentar atravessar BR-163 em Belterra

Uma mulher identificada como Maria do Socorro de Jesus Freitas morreu após ser atropelada na tarde deste sábado (19), no quilômetro 57 da BR-163, na altura da comunidade de São Pedro, em Belterra, no oeste do Pará. Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu logo após a vítima descer de um ônibus e tentar atravessar a rodovia.

Informações inicias de populares indicam que Maria do Socorro era irmã de um morador bastante conhecido da região, chamado Francisquinho. O motorista do veículo que atropelou a vítima fugiu do local e ainda não foi localizado. A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do corpo.

A Redação de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará (PC-PA) e aguarda retorno sobre mais detalhes do caso.