‘Terereco’, líder de facção do Pará, é preso em morro de Florianópolis

Uma operação integrada entre as polícias civis do Pará e de Santa Catarina resultou na prisão de Valdinei Miranda do Nascimento, conhecido como “Tereco”, apontado como liderança de uma facção criminosa com atuação no município de Marapanim, no nordeste do Pará.

A prisão foi realizada na quinta-feira (12), na região do Morro da Cruz, em Florianópolis (SC), considerada uma área de difícil acesso, com trechos de mata e terreno acidentado.

Segundo a Polícia Civil, Valdinei é apontado como “torre” da organização criminosa, posição de liderança responsável por coordenar atividades ilegais no território. Contra ele havia três mandados de prisão preventiva.

As investigações indicam que o suspeito estaria envolvido na coordenação de diversos crimes na região de Marapanim, inclusive em ataques contra agentes públicos, extorsões contra comerciantes e outras ações criminosas que ainda estão sendo investigadas.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Grupo de Trabalho de Facções (GTF), NAI Castanhal, Superintendência Regional de Castanhal, Seccional de Castanhal, Delegacia de Polícia de Marapanim, Delegacia de Curuçá e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Santa Catarina (CORE/PCSC).

De acordo com a Polícia Civil, a prisão é resultado da integração entre forças de segurança de diferentes estados no combate ao crime organizado.