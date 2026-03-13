‘Dez Centavos’ é preso após agredir homem com socos e pistola de cola quente no Pará

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de quinta-feira (12), por volta das 22h, no município de Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito identificado como Wanderson Soares, conhecido pelo apelido de “Dez Centavos”, é apontado como autor das agressões contra Lucas Evangelista Pereira da Silva.

Segundo informações divulgadas pelo Correio de Carajás, a vítima estava no quintal de uma residência, na região central da cidade, quando o suspeito chegou ao local e passou a ameaçá-la.

Em seguida, Wanderson teria iniciado uma série de agressões com socos e utilizado uma pistola de cola quente para golpear repetidamente o rosto da vítima. Durante o ataque, o objeto chegou a quebrar. Além das lesões no rosto, Lucas Evangelista também sofreu ferimentos em outras partes do corpo.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o suspeito em flagrante. Conforme os policiais, mesmo no momento da prisão o homem continuava fazendo ameaças de morte contra a vítima.

Devido à gravidade dos ferimentos, Lucas Evangelista precisou ser internado no Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer a motivação e as demais circunstâncias do crime.