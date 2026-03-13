Suspeito de agredir companheira é encontrado escondido no telhado em Parauapebas

Carlos Pereira foi preso na noite de quarta-feira (11), por volta das 22h30, suspeito de agredir a companheira e fazer ameaças contra ela. O homem foi encontrado escondido no telhado da residência após a enteada acionar a Polícia Militar. O caso ocorreu na rua Miranda, no bairro Nova Vitória, em Parauapebas, no sudeste paraense. As informações são do Correio de Carajás.

De acordo com a PM, a enteada da vítima ligou para a polícia informando que o padrasto estaria tentando invadir a casa com a intenção de agredir a mãe. Ela também relatou que o homem aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

Ao chegar ao local, os policiais conversaram com a vítima, que afirmou ter sido agredida fisicamente pelo suspeito horas antes. Em seguida, os militares realizaram buscas nas proximidades e localizaram Carlos escondido no telhado do imóvel.

O homem desceu do local e foi algemado, pois apresentava comportamento irritadiço. Depois, foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil segue investigando o ocorrido para esclarecer os fatos e responsabilizar o suspeito criminalmente.