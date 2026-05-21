Tio é acusado de tentar invadir residência e abusar a própria sobrinha em Igarapé Miri

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (21) mostra o momento em que um homem tenta invadir uma residência para abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos, no município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará.

Não há detalhes sobre a data em que o caso ocorreu. Em nota, a Polícia Civil apenas informou que “o inquérito do caso foi concluído e remetido à Justiça”.

A gravação mostra o suspeito, que segue solto, aparecendo na janela da cozinha da casa onde a vítima estava. Nas imagens, ele diz: “Vem aqui atrás. Deixa eu te fazer um carinho”. A adolescente, que filmava a situação com o celular, corre para fechar um portão de ferro que estava aberto na residência.

Logo em seguida, é possível ouvir o homem tentando forçar uma das portas de acesso ao imóvel. Segundo informações divulgadas nas redes sociais, a vítima estava sozinha em casa no momento da tentativa de invasão.

Ainda de acordo com relatos compartilhados nas redes sociais, o suspeito seria tio da adolescente e já teria abusado dela em outra ocasião. As informações, entretanto, não foram confirmadas oficialmente pela polícia.