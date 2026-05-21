Mulher morre em confronto com a PM após invadir casa em Santo Antônio do Tauá

Uma mulher identificada apenas como “RT” morreu após ser baleada durante uma intervenção da Polícia Militar, no município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste paraense. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (20). Segundo a PM, ela teria tentado assaltar uma residência e roubar o celular de uma criança que estava dentro do imóvel.

De acordo com as informações repassadas pela polícia, a mulher invadiu a casa e tentou tomar à força o celular de uma criança que morava no local. A movimentação chamou a atenção de vizinhos, que suspeitaram de um possível sequestro ou assalto com refém e acionaram a Polícia Militar.

Ainda conforme a corporação, ao chegarem ao endereço, os policiais tentaram abordar a suspeita, mas ela teria reagido e atirado contra a equipe. Os agentes revidaram e a mulher foi atingida. Ela não resistiu aos ferimentos.

Com a suspeita, a polícia apreendeu uma arma de fabricação caseira, que teria sido utilizada durante a troca de tiros.

A Polícia Militar informou ainda que “RT” era conhecida na região por envolvimento em roubos e furtos. Outra linha de investigação apura uma possível ligação dela com uma facção criminosa que atua na área.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Santo Antônio do Tauá.