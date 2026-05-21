Mais de 190 pessoas são presas durante a 6ª fase da operação ‘Ponto Crítico’, no Pará

Mais de 190 pessoas foram presas pela Polícia Civil do Pará (PCPA) durante a 6ª fase da operação ‘Ponto Crítico’. Na manhã desta quinta-feira (21), os agentes foram às ruas cumprir mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão em 106 cidades do estado. Foram apreendidas 20 armas, 534 munições, drogas e outros objetos.

“Mais de 640 policiais da Polícia Civil do Pará foram designados para atuar na operação que aconteceu em 106 cidades de todas as regiões do Estado, mostrando a integração da instituição e o trabalho de inteligência desenvolvido para localizar os alvos que estavam com mandados de prisão em aberto por diversos crimes, como homicídio, tráfico de drogas, roubo, associação criminosa, estupro, não pagamento de pensão alimentícia, violência doméstica e outros crimes”, ressaltou o delegado-geral da PCPA, Raimundo Benassuly.

Segundo a polícia, alguns dos alvos foram capturados nesta terça (19/5) e quarta-feira (20/5), mas o “Dia D” da operação ocorreu nesta quinta (21/5), quando os outros investigados foram encontrados e conduzidos pelos policiais para as delegacias dos respectivos municípios onde foram localizados.

“A operação ‘Ponto Crítico’ foi pensada há alguns meses, quando o levantamento de informações por parte das equipes iniciou. Nós precisamos capturar alguns alvos antes da deflagração da operação para não correr o risco de eles se evadirem. Esta é mais uma operação exitosa da PCPA, que contou com a participação de policiais de todas as diretorias operacionais e do setor de inteligência para viabilizar a precisão do endereço onde eles estavam escondidos”, destacou o delegado-geral adjunto, Temmer Khayat.

“A operação segue em andamento em todo o território estadual para que sejam cumpridos o maior número de mandados judiciais, demonstrando, mais uma vez, a presença do Estado e o forte trabalho realizado pelas forças de segurança, que vêm garantindo a repressão dos crimes e a desarticulação de grupos criminosos que tentam se manter com essas práticas no Pará”, finalizou o delegado-geral da PCPA.

Todos os presos foram conduzidos para as unidades policiais, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis e serão colocados à disposição da Justiça.