Idosa morre após ser atropelada por ônibus na faixa de pedestre em Santarém

Beatriz Lurdes Hubner, de 61 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (21/5) após ser atropelada por um ônibus na avenida Mendonça Furtado, próximo à esquina com avenida Barão do Rio Branco, no bairro Santa Clara, em Santarém, oeste do Pará. Ela atravessa a via quando o coletivo a atingiu.

Uma câmera de segurança registrou o atropelamento. Pelas imagens, é possível ver a vítima na faixa de pedestres e o ônibus, de cor azul, dobrando da Barão do Rio Branco para a avenida Barão do Rio Branco. O automóvel passa por cima dela e vai embora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência, mas a idosa já havia morrido. Segundo o portal O Impacto, o condutor do ônibus seguiu trajeto e parou apenas quando foi abordado pela Polícia Militar perto da avenida Turiano Meira. Ele informou aos agentes que não teria visto o que tinha acontecido, por conta do “ponto cego” do automóvel.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) também esteve no local do sinistro. Moradores informaram que Beatriz morava na comunidade de Boa Esperança, ainda conforme O Impacto.

O motorista foi levado até a 16ª Seccional de Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.