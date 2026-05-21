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Polícia

'Anjo' é morto a tiros dentro de casa em Santarém

Dois homens armados em uma motocicleta invadiram a casa da vítima e a assassinaram

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do homicídio. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Um jovem identificado como Moisés Barbosa Amorim, conhecido pelo apelido de “Anjo”, 26 anos, foi executado a tiros na noite de quarta-feira (20/5), no bairro Bela Vista do Juá, em Santarém, região oeste do Pará. Dois homens armados em uma motocicleta invadiram a casa da vítima, localizada na Quadra 16, lado B, e dispararam contra ela.

Segundo o portal O Impacto, moradores relataram que um dos suspeitos usava uma camisa de motoristas de transporte por aplicativo. Após o crime, a dupla fugiu de moto e abandou o veículo depois de ser atingida por um carro em via pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), assim como a Polícia Militar, foi acionado ao caso. No entanto, não houve tempo de socorrer a vítima. Conforme O Impacto, Moisés possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas. Até agora, as autoridades não confirmaram a hipótese de que a morte dele possa estar ligada a um possível acerto de contas.

Por enquanto, a dupla envolvida no criem não foi localizada. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

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