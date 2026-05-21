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Polícia

PM prende suspeito de esfaquear mulher dentro de lavanderia em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia e foi registrado por uma câmera de segurança. Após a captura, a vítima reconheceu o suspeito

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o suspeito preso pela Polícia Militar. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

A Polícia Militar prendeu Reginaldo da Silva Nazaré na noite de quarta-feira (20/5) por suspeita de ter esfaqueado uma mulher dentro de uma lavanderia localizada no bairro do Aurá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia e foi registrado por uma câmera de segurança. A vítima foi esfaqueada três vezes pelo suspeito.

Depois que a PM tomou conhecimento do caso, o 30º Batalhão seguiu atrás do homem. Segundo a corporação, uma guarnição realizava policiamento ostensivo na área do Terminal Rodoviário de Ananindeua, quando avistou o suspeito em uma motocicleta, por volta de 21h30. Os militares o abordaram e o levaram até a Seccional de Ananindeua.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima do delito compareceu à unidade policial e reconheceu o suspeito como sendo o homem que a esfaqueou, além de reconhecer o capacete e o anel que ele utilizava na hora do crime, além da chave de sua motocicleta. As autoridades relataram que o homem atentou contra a vida da mulher para subtrair o celular dela.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC informou que um suspeito foi apresentado à Seccional de Ananindeua, onde foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio. "Ele está à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação", comunicou.

O caso

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito entra na lavanderia usando capacete. Com uma faca nas mãos, ele anuncia o assalto e exige o celular da vítima.

“Me dá o teu celular”, diz o homem. Em seguida, após uma resposta da mulher que não é possível compreender nas imagens, o suspeito ameaça: “Eu vou te furar”.

A mulher, que não será identificada por questões de segurança, foi atingida com três facadas, sendo uma no pescoço, outra no braço, atingindo a clavícula, e uma terceira na perna.

Ela foi socorrida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde recebeu o atendimento médico necessário, e teve alta ao longo do dia, segundo pessoas próximas à família da vítima.
 

 

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