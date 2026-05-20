Adolescente morre durante intervenção policial em Ipixuna do Pará

Um adolescente de 17 anos morreu durante uma intervenção policial registrada na tarde desta quarta-feira (20), no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense. A vítima foi identificada como Carlos Henrique de Lima Botelho, conhecido pelo apelido de “Pezao”. As informações são do BO Paragominas.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, equipes da Rotam realizavam patrulhamento tático quando receberam denúncias de que um homem armado, supostamente ligado a uma facção criminosa e envolvido na cobrança da chamada “taxa do crime”, estaria escondido em uma residência localizada na travessa João Honório Costa.

Ainda conforme o relato policial, os agentes seguiram até o imóvel indicado e, ao entrarem na casa, encontraram o adolescente no primeiro cômodo. De acordo com a ocorrência, Carlos Henrique teria corrido para um quarto portando um revólver calibre 38.

A Polícia Civil informou que, durante a abordagem, o adolescente teria apontado a arma em direção aos policiais, que reagiram efetuando disparos. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ipixuna do Pará, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma de fogo e munições apreendidas foram apresentadas na delegacia do município. O caso foi registrado como intervenção policial com resultado morte e segue sob investigação da Polícia Civil de Ipixuna do Pará.