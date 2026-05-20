PF investiga fraudes em benefícios assistenciais do INSS no Pará

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (20) a Operação Persona Nula para investigar um esquema de fraudes na concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com foco no Benefício de Prestação Continuada (BPC) voltado a idosos.

Segundo as investigações, o grupo utilizava certidões de nascimento emitidas em nome de pessoas inexistentes. A partir desses documentos, eram obtidos de forma irregular CPF e carteira de identidade, usados posteriormente para solicitar os benefícios.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Belém, Ananindeua e Barcarena. Até o momento, a Polícia Federal identificou 22 benefícios concedidos de maneira fraudulenta.

VEJA MAIS

Durante a operação, os agentes apreenderam materiais que passarão por perícia para auxiliar no aprofundamento das investigações e na identificação de outros possíveis envolvidos no esquema.