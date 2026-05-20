Suspeito de abusar de criança de dois anos é agredido por moradores em Itaituba

Um homem de 29 anos, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (18), suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de dois anos, na comunidade São Luís do Tapajós, zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará. Segundo as informações iniciais, antes de ser detido, o investigado foi agredido por diversas pessoas ao tentar sair do local.

Conforme os relatos repassados à polícia, o suspeito mantinha um relacionamento com a mãe da criança. A responsável teria descoberto o caso após a menina ser encontrada sem roupas e com sinais de sangramento.

De acordo com relatos, Arlindo teria informado à mulher que a criança estava chorando. Ao chegar ao local, a responsável percebeu a situação da vítima e questionou o suspeito. Ainda conforme as informações, a menina teria relatado que o homem “mexeu” nela.

Após a denúncia, o suspeito tentou fugir da comunidade, mas acabou capturado por moradores antes da chegada da Polícia Militar. Revoltados, populares agrediram o homem e o mantiveram amarrado até a chegada da guarnição.

Os policiais realizaram diligências e deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido para a delegacia de Itaituba, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Itaituba. "A prisão em flagrante do suspeito foi convertida em preventiva", comunicou.