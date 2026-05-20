Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no bairro 40 Horas, em Ananindeua

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na manhã desta quarta-feira (20), na Avenida Hélio Gueiros, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A colisão ocorreu em um trecho de intensa movimentação, próximo a uma área de feira. Segundo informações preliminares, a motocicleta atingiu a parte traseira do coletivo, causando forte impacto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída na via sendo socorrida por comerciantes e feirantes que estavam no local no momento do acidente. A motocicleta ficou com a frente destruída, enquanto o ônibus apresentou danos na lataria.

Testemunhas relataram que a colisão deixou o trânsito lento e chamou a atenção de quem passava pela área. Uma ambulância e agentes de trânsito foram acionados para prestar atendimento à vítima e controlar o fluxo de veículos.

O motociclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar, mas até o momento não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Semutran, e aguarda o retorno.