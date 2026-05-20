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Polícia

Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no bairro 40 Horas, em Ananindeua

O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (20)

O Liberal
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Motociclista fica ferido após colisão com ônibus no bairro 40 Horas, em Ananindeua. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na manhã desta quarta-feira (20), na Avenida Hélio Gueiros, no bairro 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A colisão ocorreu em um trecho de intensa movimentação, próximo a uma área de feira. Segundo informações preliminares, a motocicleta atingiu a parte traseira do coletivo, causando forte impacto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída na via sendo socorrida por comerciantes e feirantes que estavam no local no momento do acidente. A motocicleta ficou com a frente destruída, enquanto o ônibus apresentou danos na lataria.

Testemunhas relataram que a colisão deixou o trânsito lento e chamou a atenção de quem passava pela área. Uma ambulância e agentes de trânsito foram acionados para prestar atendimento à vítima e controlar o fluxo de veículos.

O motociclista foi encaminhado para uma unidade hospitalar, mas até o momento não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e Semutran, e aguarda o retorno.

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