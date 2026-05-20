Carga com 65 kg de cocaína e MD é apreendida em caminhão na BR-316, em Benevides

Cerca de 65 kg de MDMA e cocaína foram apreendidos no quilômetro 19 da BR-316, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém. A interceptação da droga foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (20), durante uma fiscalização.

Segundo as informações policiais, por volta das 7h, os agentes abordaram um caminhão. Durante a fiscalização do tacógrafo, a equipe encontrou a primeira caixa com substâncias suspeitas na boleia do veículo. Ao abrir o volume, foi constatado que a carga transportada era de uma droga sintética popularmente conhecida como MD ou MDMA.

Ao ser questionado, o motorista, de 44 anos e natural da Paraíba, confessou o crime e revelou a existência de mais caixas no caminhão. No total, os policiais apreenderam 61 kg de MD e 4 kg de cocaína. O homem admitiu que esta era a segunda vez que realizava o serviço e que o destino final da droga era Paulínia, no estado de São Paulo. Ele relatou ainda que recebeu R$ 8 mil pelo primeiro transporte.

O MDMA é uma droga sintética ilegal que atua como estimulante e alucinógeno leve, agindo no cérebro através do aumento imediato de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Isso gera sensações temporárias de euforia, intensa empatia e energia física, mas impõe graves riscos à saúde, como desidratação, bruxismo e hipertermia (elevação perigosa da temperatura corporal), além de causar uma severa "ressaca" psicológica com depressão e ansiedade nos dias seguintes devido ao esgotamento químico do cérebro.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão. A ocorrência e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Benevides para a realização dos procedimentos cabíveis.