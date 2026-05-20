Operação prende 11 investigados por fraudes em transferência de veículos no Pará e mais três estados

Onze pessoas foram presas pela Polícia Civil em cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão durante a operação “Sinal Falso”, que investiga transferências ilegais de veículos. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (20) nos estados do Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

As ordens judiciais foram deflagradas em 13 endereços ligados aos alvos, nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Cachoeirinha (RS) e Foz do Iguaçu (PR). A investigação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e contou com o apoio operacional de unidades da Divisão de Homicídios (DH), Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC). Todas vinculadas à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), além do apoio das Polícias Civis dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

Segundo o delegado Augusto Potiguar, titular da DRCO, a segunda fase da operação ‘Sinal Falso’ visa a combater o núcleo intelectual da organização criminosa que realizava vistorias e transferências ilegais de veículos mediante o pagamento de propina. “A partir da análise das provas colhidas na primeira fase, foi possível perceber que as transferências ilegais dos automóveis eram feitas a pedido de uma parte do grupo que se situava na região Sul do país, com foco nos estados do Paraná e Santa Catarina”, explicou.

O delegado Linconl Vruck, titular da DRFRVA, detalhou que as investigações apontaram que o grupo criminoso realizava a lavagem do dinheiro através de um integrante que reside em Porto Alegre. “Um dos indivíduos, tido como chefe do grupo, buscava veículos roubados ou de propriedade de terceiros e os legalizava, mediante corrupção de servidores do Detran/PA, com o objetivo de realizar o financiamento com garantia ou enviá-los a Ciudad del Este, no Paraguai. Três agentes públicos foram presos na primeira fase da operação. Eles realizavam a execução de processos administrativos fraudulentos mediante propina semanal”, contou.

Os elementos colhidos apontam a existência de mais de 200 automóveis leves e pesados no Brasil inteiro, que estão com situação irregular e que serão devidamente apreendidos quando identificados.

“Todos os presos foram conduzidos para as delegacias das cidades onde foram localizados e serão colocados à disposição da Justiça após os procedimentos legais cabíveis. Já os documentos e celulares apreendidos serão analisados para fins de continuidade da operação”, finalizou o delegado Linconl Vruck.