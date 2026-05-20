Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação prende 11 investigados por fraudes em transferência de veículos no Pará e mais três estados

Os suspeitos foram localizados nesta quarta-feira (20), nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Cachoeirinha (RS) e Foz do Iguaçu (PR).

O Liberal
fonte

Operação prende 11 investigados por fraudes em transferência de veículos no Pará e mais três estados. (Foto: Polícia Civil)

Onze pessoas foram presas pela Polícia Civil em cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão durante a operação “Sinal Falso”, que investiga transferências ilegais de veículos. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (20) nos estados do Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

As ordens judiciais foram deflagradas em 13 endereços ligados aos alvos, nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Cachoeirinha (RS) e Foz do Iguaçu (PR). A investigação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e contou com o apoio operacional de unidades da Divisão de Homicídios (DH), Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE) e da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC). Todas vinculadas à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), além do apoio das Polícias Civis dos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. 

Segundo o delegado Augusto Potiguar, titular da DRCO, a segunda fase da operação ‘Sinal Falso’ visa a combater o núcleo intelectual da organização criminosa que realizava vistorias e transferências ilegais de veículos mediante o pagamento de propina. “A partir da análise das provas colhidas na primeira fase, foi possível perceber que as transferências ilegais dos automóveis eram feitas a pedido de uma parte do grupo que se situava na região Sul do país, com foco nos estados do Paraná e Santa Catarina”, explicou.

O delegado Linconl Vruck, titular da DRFRVA, detalhou que as investigações apontaram que o grupo criminoso realizava a lavagem do dinheiro através de um integrante que reside em Porto Alegre. “Um dos indivíduos, tido como chefe do grupo, buscava veículos roubados ou de propriedade de terceiros e os legalizava, mediante corrupção de servidores do Detran/PA, com o objetivo de realizar o financiamento com garantia ou enviá-los a Ciudad del Este, no Paraguai. Três agentes públicos foram presos na primeira fase da operação. Eles realizavam a execução de processos administrativos fraudulentos mediante propina semanal”, contou. 

Os elementos colhidos apontam a existência de mais de 200 automóveis leves e pesados no Brasil inteiro, que estão com situação irregular e que serão devidamente apreendidos quando identificados.

“Todos os presos foram conduzidos para as delegacias das cidades onde foram localizados e serão colocados à disposição da Justiça após os procedimentos legais cabíveis. Já os documentos e celulares apreendidos serão analisados para fins de continuidade da operação”, finalizou o delegado Linconl Vruck.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

operação Sinal Falso

polícia civil do pará

transferências ilegais de veículos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga morte de cachorro encontrado com fio enrolado no pescoço em Santarém

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (19)

20.05.26 10h09

OPERAÇÃO

Operação prende 11 investigados por fraudes em transferência de veículos no Pará e mais três estados

Os suspeitos foram localizados nesta quarta-feira (20), nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Cachoeirinha (RS) e Foz do Iguaçu (PR).

20.05.26 8h26

AÇÃO CRIMINOSA

Em menos de quatro horas, série de furtos são registradas em comércios de Itaituba

Suspeitos foram flagrados em ao menos três ações contra estabelecimentos comerciais durante a madrugada de terça-feira (19)

19.05.26 23h49

ACIDENTE

Motociclista morre após perder controle da moto na BR-308, em Viseu

A vítima, identificada apnas como Geovane, chegou a ser levado para a UPA de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos

19.05.26 23h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO

Operação prende 11 investigados por fraudes em transferência de veículos no Pará e mais três estados

Os suspeitos foram localizados nesta quarta-feira (20), nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Cachoeirinha (RS) e Foz do Iguaçu (PR).

20.05.26 8h26

ACIDENTE

Motociclista morre após perder controle da moto na BR-308, em Viseu

A vítima, identificada apnas como Geovane, chegou a ser levado para a UPA de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos

19.05.26 23h36

VIOLÊNCIA

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das sobrinhas em Oeiras do Pará

Segundo a polícia, o homem se aproveitava da autoridade familiar para cometer os crimes; ele já está à disposição da Justiça

19.05.26 22h50

CRIME

Mulher é esfaqueada na noite desta terça-feira (19) em Igarapé-Miri; filho é principal suspeito

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região

19.05.26 21h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda