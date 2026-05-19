Mulher é esfaqueada na noite desta terça-feira, em Igarapé-Miri, e filho é principal suspeito

Uma mulher identificada como Maurícia foi esfaqueada na noite desta terça-feira (19), nas proximidades de uma igreja, em Igarapé-Miri, no nordeste paraense. As primeiras informações apontam que o principal suspeito do crime seria o próprio filho da vítima.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região. Até o final da noite desta terça, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dela. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o tumulto e resgate da vítima minutos após o crime.

O suspeito ainda não foi localizado. A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno,