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Polícia

Cinco pessoas são presas no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Pará

Com os presos em flagrante, foram apreendidas 16 armas e mais de 500 munições de diversos calibres

O Liberal
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A imagem em destaque mostra as armas apreendidas pela Polícia Civil durante a ação policial. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (19/5), em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará, durante a operação “Child Protection”. A ação em questão cumpriu quatro mandados de prisão temporária e 18 de busca e apreensão domiciliar contra investigados pelos crimes de associação criminosa, estupro de vulneráveis e favorecimento à prostituição de menores. Durante a operação, uma quinta pessoa foi presa, em flagrante, por posse irregular de arma de fogo.

Segundo a PC, as diligências contaram com a participação de policiais da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, da Delegacia de Bom Jesus do Tocantins e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), que, além do cumprimento dos mandados, deram voz de prisão para três dos quatro alvos por posse irregular de arma de fogo, e devem responder pelos dois crimes. A polícia apreendeu várias armas e munições localizadas nas residências ligadas aos investigados.

“Os mandados foram expedidos pelo Juízo Criminal da Comarca de Marabá no escopo da investigação que apura crimes como associação criminosa, estupro de vulneráveis e favorecimento à prostituição de menores. A operação foi pensada devido à campanha Maio Laranja, que trata sobre a conscientização nacional ao combate a abusos e exploração sexual a crianças e adolescentes. Nós temos conhecimento de, pelo menos, 12 vítimas dos crimes praticados pelos investigados, e todas receberam atendimento especializado, psicossocial e multidisciplinar”, destacou o delegado Antônio Mororó Júnior, superintendente da região.

Quatro das pessoas foram presas em Bom Jesus do Tocantins e um dos alvos do mandado de prisão temporária foi localizado em Marabá. A investigação iniciou após denúncia do Conselho Tutelar de Bom Jesus do Tocantins, indicando os crimes praticados contra crianças e adolescentes.

“Nós temos a informação de que, pelo menos, 12 crianças e adolescentes foram vítimas dos investigados e, por isso, solicitamos à Justiça a expedição dos mandados de prisão temporária contra eles. À medida que nós conversamos com as primeiras vítimas, foi possível identificar outras crianças e adolescentes. Como bem destacou o superintendente, todas passaram por escuta especializada e atendimento multidisciplinar, que são muito importantes para vítimas deste tipo de crime que deixa tantas marcas”, contou o delegado Lucas Luz, responsável pela investigação e diretor da Delegacia de Bom Jesus do Tocantins.

Com os presos em flagrante, foram apreendidas 16 armas e mais de 500 munições de diversos calibres. Todo o material foi encaminhado para a delegacia, bem como os presos, para que fossem adotados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Civil do Pará reforçou que todo e qualquer crime contra crianças e adolescentes será investigado e os autores devidamente responsabilizados. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, por meio do número 181, ou mesmo por meio da atendente virtual “Iara”, pelo WhatsApp (91) 3210-0181, onde é possível encaminhar arquivos, como vídeos, fotos e localizações. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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