Perseguição policial termina com viatura capotada e prisão de suspeito de tráfico em Marabá

Uma perseguição policial terminou com uma viatura capotada e um suspeito de tráfico preso na noite de segunda-feira (18), no bairro Infraero, em Marabá, no sudeste paraense. O homem, conhecido pelo apelido de “Rexona”, é suspeito de comercializar entorpecentes e danificar o patrimônio público. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava em uma motocicleta e tentou fugir de uma abordagem realizada no bairro Bela Vista.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade na moto. Durante o acompanhamento tático, o homem seguiu pela Rua Circular, localizada atrás do cemitério do bairro, onde acontecem obras de implantação de galerias e bueiros.

Conforme a ocorrência policial, a baixa visibilidade e a falta de sinalização na via fizeram com que o motociclista caísse em uma vala aberta no trecho. Durante a perseguição, uma viatura da Polícia Militar também acabou caindo no buraco e capotou sobre a motocicleta do suspeito. Apesar do acidente, os policiais conseguiram realizar a abordagem.

Douglas sofreu escoriações pelo corpo e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Marabá e, após atendimento médico, levado para a delegacia.

Segundo a PM, durante a revista pessoal foram encontradas 12 petecas de uma substância semelhante a crack. Aos policiais, o suspeito teria informado que fugiu porque estava com a droga. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.