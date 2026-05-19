Incêndio de grandes proporções destrói borracharia em Moju

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia na noite de segunda-feira (18), no município de Moju, no nordeste do Pará. O caso foi registrado por volta das 23h, na rotatória da PA-252, em um estabelecimento localizado ao lado de um antigo posto de combustíveis. Não há informações oficiais sobre o que iniciou o fogo.

As chamas se espalharam rapidamente devido aos materiais inflamáveis presentes no local. Segundo moradores, as labaredas puderam ser vistas a metros de distância por pessoas da região, causando preocupação entre quem estava nas proximidades. Equipes do 29º Grupamento do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência e conseguiram controlar o fogo após intenso trabalho de combate às chamas, que durou algumas horas.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de feridos. O fogo provocou danos materiais no estabelecimento, que ficou destruído. As causas do incêndio ainda devem ser investigadas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará e aguarda o retorno.