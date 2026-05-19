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Polícia

Viatura da Polícia Civil se envolve em acidente em rotatória de Paragominas

O caso foi registrado nesta terça-feira (19)

O Liberal
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Viatura da Polícia Civil se envolve em acidente em rotatória de Paragominas. (Foto: Redes Sociais)

Uma viatura da Polícia Civil com agentes de Ipixuna do Pará se envolveu em um acidente na madrugada desta terça-feira (19), na rotatória que liga a PA-125 à BR-010, no município de Paragominas, no sudeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 4h30 e teria sido provocado pela baixa visibilidade causada pela forte neblina na rodovia. A caminhonete saiu da pista e subiu o canteiro central da rotatória. Os agentes estavam em uma diligência para apurar informações sobre um homicídio.

No veículo estavam dois policiais civis de Ipixuna do Pará, sendo um investigador e um delegado. Apesar do impacto, nenhum deles sofreu ferimentos graves. Os ocupantes tiveram apenas escoriações leves.

A viatura apresentou danos materiais, incluindo pneus estourados, mas não chegou a capotar. Em nota, a Polícia Civil confirmou que uma viatura em deslocamento operacional sofreu um acidente após passar por um buraco e avançar sobre o canteiro central de uma rotatória. "O motorista e outro ocupante do veículo sofreram ferimentos leves e passam bem. O veículo foi rebocado e encaminhado para manutenção", detalhou.

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