Viatura da Polícia Civil se envolve em acidente em rotatória de Paragominas

Uma viatura da Polícia Civil com agentes de Ipixuna do Pará se envolveu em um acidente na madrugada desta terça-feira (19), na rotatória que liga a PA-125 à BR-010, no município de Paragominas, no sudeste do Pará.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 4h30 e teria sido provocado pela baixa visibilidade causada pela forte neblina na rodovia. A caminhonete saiu da pista e subiu o canteiro central da rotatória. Os agentes estavam em uma diligência para apurar informações sobre um homicídio.

No veículo estavam dois policiais civis de Ipixuna do Pará, sendo um investigador e um delegado. Apesar do impacto, nenhum deles sofreu ferimentos graves. Os ocupantes tiveram apenas escoriações leves.

A viatura apresentou danos materiais, incluindo pneus estourados, mas não chegou a capotar. Em nota, a Polícia Civil confirmou que uma viatura em deslocamento operacional sofreu um acidente após passar por um buraco e avançar sobre o canteiro central de uma rotatória. "O motorista e outro ocupante do veículo sofreram ferimentos leves e passam bem. O veículo foi rebocado e encaminhado para manutenção", detalhou.