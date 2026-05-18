Homem é preso suspeito de ameaçar ex-companheira com faca em Ulianópolis

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira no contexto de violência doméstica, em Ulianópolis, no sudeste do Pará. Segundo a investigação, ele teria encostado uma faca no pescoço da vítima durante uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com o relato da mulher à polícia, o caso aconteceu na noite de sábado (17). Ela contou que estava em uma praça do município acompanhada de um amigo quando foi abordada pelo ex-companheiro, que a convidou para conversar. Em seguida, ele a levou até a rua Jabatobá, descrita como um local escuro e com pouca movimentação.

Ainda conforme o registro policial, durante a discussão o suspeito sacou uma faca, pressionou a arma contra o pescoço da vítima e afirmou que ela “não ficaria com mais ninguém”. Abalada e com medo, a mulher procurou a Delegacia de Ulianópolis logo após o ocorrido para denunciar o caso.

Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram buscas pelo suspeito. O homem se apresentou espontaneamente na delegacia e, após ser informado sobre os fatos e seus direitos constitucionais, foi preso em flagrante pelo crime de ameaça qualificada no âmbito da Lei Maria da Penha.

O suspeito permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia, quando serão avaliadas a manutenção da prisão e a possível aplicação de medidas protetivas em favor da vítima.