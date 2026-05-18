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Polícia

Cachorro morre após ser esfaqueado em residencial de Itaituba

Tutora acusa vizinho de matar o animal após ataque entre cães; homem afirma que agiu para defender o próprio cachorro, e caso foi levado à delegacia

O Liberal

Um cachorro morreu após ser atingido por golpes de faca na noite de domingo (17), no Residencial Vale do Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações da tutora do animal, o cachorro teria sido esfaqueado por um vizinho que passava pela rua acompanhado de outro cão. Ainda segundo o relato, o portão da residência estava aberto, permitindo que o animal saísse e se aproximasse do outro cachorro. Nesse momento, o homem teria desferido três golpes de faca.

Já conforme a versão apresentada pelo homem envolvido na ocorrência, ele agiu para defender o próprio cachorro, que estaria sendo atacado de forma agressiva e sem possibilidade de reação. Segundo ele, os responsáveis pelo outro animal não estavam presentes no momento da situação para conter o ataque.

Após o ocorrido, o homem levou o cachorro ferido para atendimento veterinário. Durante o trajeto, encontrou a tutora do outro animal e teria oferecido ajuda, mas o cão já estava sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os envolvidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Não há maiores detalhes sobre os procedimentos adotados na unidade policial.

Com informações do site Giro Portal.

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