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Polícia

Em Barcarena, homem é preso em flagrante por armazenar material pornográfico infantojuvenil

A prisão ocorreu na data em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O Liberal
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A imagem em destaque mostra policiais civis com o suspeito detido. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante nesta segunda-feira (18/5), na 8ª fase da operação “Anjo da Guarda”, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém, suspeito de armazenar material pornográfico infantojuvenil. A prisão, feita pela Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC), em ação conjunta com a Polícia Científica do Estado do Pará (PCIPA), ocorreu na data em que se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Segundo a PC, os agentes da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV), vinculados à DECCC, iniciaram as diligências para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O aparelho celular do investigado foi apreendido e, durante a análise preliminar realizada pelos peritos oficiais no local, foi constatada a prática do crime, o que configurou a situação de flagrante delito.

O aparelho celular apreendido foi encaminhado à PCIPA para realização de perícia técnica detalhada, a fim de apurar a extensão da conduta criminosa, eventual compartilhamento do material ilícito e possível identificação de outros envolvidos.

O preso foi conduzido para a unidade policial, para a realização dos procedimentos legais cabíveis, e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

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