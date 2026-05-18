Homem é preso após esfaquear e matar ‘amigo’ por ciúmes em São Domingos do Araguaia

Um homem identificado como Raimundo Nonato Rodrigues de Sousa foi preso suspeito de matar Valdo César Sousa dos Santos após uma discussão motivada por ciúmes em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A vítima morreu na tarde deste domingo (17), após passar horas internada em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, o caso começou no início da noite de sábado (16), quando equipes que realizavam rondas pela cidade foram abordadas por Valdo César, que estava ferido e pedia socorro após ser atingido com uma facada na região do abdômen.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu relatar aos policiais que estava ingerindo bebida alcoólica com Raimundo na residência da irmã do suspeito, localizada na Rua do Seu Joaquim, no Loteamento Arial, Bairro Braga. Durante o encontro, Raimundo teria se desentendido com Valdo por ciúmes e, em seguida, atacado a vítima com um canivete. Não há mais detalhes sobre o desentendimento entre a vítima e o suspeito.

Diante da gravidade dos ferimentos, os policiais socorreram Valdo até o Hospital Municipal de São Domingos do Araguaia. Logo depois, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos.

Enquanto a vítima recebia atendimento médico, uma equipe policial foi até o local do crime para localizar o suspeito. Conforme a PM, Raimundo tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso moderado da força e de algemas para contê-lo. O canivete utilizado no crime também foi apreendido.

Ainda segundo os policiais, o suspeito teria afirmado que não conseguiu matar a vítima no momento da agressão porque Valdo conseguiu fugir após ser esfaqueado. Raimundo Nonato foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia, onde permanece preso à disposição da Justiça.

Por meio de nota, a PC informou que um suspeito foi autuado em flagrante por homicídio doloso na Delegacia de São Domingos do Araguaia e que ele permanece à disposição da Justiça.