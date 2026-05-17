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Polícia

Suspeito é preso por ajudar envolvidos na morte de comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará

A Polícia Civil descobriu a casa onde os envolvidos ficaram desde o dia 11 deste mês até a data do crime e localizou o homem que os manteve no imóvel

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o suspeito detido sendo conduzido até a delegacia. (Foto: Divulgação | PC)

A Polícia Civil prendeu Renan de Sousa Lima no sábado (16/5) por suspeita de prestar apoio logístico aos envolvidos na execução do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício Oliveira Costa. O crime em questão ocorreu na última quinta-feira (14), no mesmo município. 

Segundo a PC, as investigações foram feitas de forma integrada e identificaram um imóvel localizado no Residencial Ilha Parque II, em Ipixuna do Pará, que possivelmente teria sido usado pelos participantes do delito como ponto de apoio. 

Por meio da análise de câmeras de segurança de uma casa próxima, a polícia viu a movimentação dos suspeitos desde o dia 11 de maio até a data do crime. Conforme as autoridades, a casa pertence à mãe de Renan, que é agente comunitária de saúde no município. 

De acordo com a Polícia Civil, as apurações mostraram que Renan e o irmão dele, de 16 anos, prestavam ajuda logística e suporte aos atiradores durante o período em que permaneceram escondidos no imóvel. Com isso, os agentes foram atrás de Renan e o encontraram na casa da avó materna dele. 

Em interrogatório, o suspeito confessou que os envolvidos na morte de Fabrício Oliveira permaneceram em sua casa durante os dias que antecederam o crime. Além disso, Renan afirmou que buscava comida para os suspeitos, ainda segundo a Polícia Civil. 

Para a PC, Renan também afirmou que o primeiro contato com os suspeitos teria ocorrido por meio do irmão dele, quando pediram uma casa para se abrigarem. Ele declarou que, juntamente com o adolescente, estariam sendo ameaçados pelos suspeitos para que não denunciassem o ocorrido às autoridades. 

As investigações da Polícia Civil constataram que outras pessoas do município estariam colaborando com os suspeitos, repassando informações sobre o paradeiro do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará a partir de ligações telefônicas. A PC segue atrás dos demais envolvidos, executores, mandantes e colaboradores da morte de Fabrício. 

Em nota, a PC confirmou a prisão do suspeito e disse que a ação contou com a participação integrada da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ipixuna do Pará, da Superintendência de Paragominas, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e Delegacia de Homicídios de Paragominas, Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (CORE), além da 3ª CIME, BOPE e ROTAM, da Polícia Militar.

Relembre o caso

O comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício de Oliveira Costa, de 45 anos, foi executado a tiros na tarde da última quinta-feira (14), na rua Padre José Anchieta, no município de Ipixuna do Pará.

Câmeras de segurança de uma pizzaria registraram o momento do ataque. As imagens mostram um carro passando lentamente em frente ao estabelecimento antes de parar. Em seguida, quatro homens encapuzados e armados com pistolas descem do veículo e se aproximam da vítima.

Ao perceber a movimentação, Fabrício ainda tenta reagir e há troca de tiros. O comandante corre em direção ao interior da pizzaria, mas escorrega e cai. Os criminosos então se aproximam e efetuam dezenas de disparos contra ele.

No momento do crime, o estabelecimento estava sem clientes. Funcionários correram para se proteger e ninguém mais ficou ferido. Marcas de tiros atingiram o muro de uma residência vizinha e um veículo estacionado próximo ao local. Após a execução, os suspeitos fugiram.

As forças de segurança iniciaram buscas logo após o crime. O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado abandonado em uma área de mata, a mais de 10 quilômetros do local da execução. A motivação do homicídio ainda é investigada pela Polícia Civil.

Fabrício Oliveira Costa comandava a Guarda Municipal desde 2024. Em nota de pesar, a Prefeitura de Ipixuna do Pará destacou o legado do agente na segurança pública do município, marcado pelo compromisso, responsabilidade e respeito à população.

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