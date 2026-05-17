Operação contra o tráfico de drogas termina com suspeito morto em Pacajá

Ruan Rodrigues Lopes morreu após ser baleado durante uma ação policial na manhã de sábado (16/5) em Pacajá, no sudoeste do Pará. Segundo as autoridades policiais, tudo ocorreu durante uma operação relacionada ao tráfico de drogas.

Conforme o portal A Voz do Xingu, inicialmente, os agentes abordaram um suspeito que havia sido flagrado com entorpecentes. Após ser questionado, ele teria dito aos policiais que havia comprado drogas em uma casa da região.

A polícia seguiu até o endereço indicado e recebeu autorização para entrar no imóvel, ainda de acordo com a Voz do Xingu. Porém, antes de eles chegarem à sala da residência, os policiais teriam sido alvo de disparos de arma de fogo.

Os agentes reagiram e balearam Ruan. Ele estava armado com uma pistola calibre .380. O suspeito chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal de Pacajá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.