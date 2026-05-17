Mulher é morta a tiros e companheiro é preso por suspeita de feminicídio em Baião, no Pará

A morte de uma mulher na zona rural de Baião, no nordeste do Pará, assustou moradores da comunidade de Tambaí-açu na madrugada deste domingo (17). A vítima foi encontrada sem vida em frente à própria residência, com marcas de disparos de arma de fogo. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, preso em flagrante pelas forças de segurança.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelas autoridades, o caso está sendo investigado como feminicídio. Conforme a investigação inicial, o homem apresentou versões contraditórias durante os procedimentos realizados pela polícia, o que levantou suspeitas e resultou na prisão em flagrante.

O crime mobilizou equipes da Polícia Civil de Baião, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal do município, que realizaram diligências ainda durante a madrugada para esclarecer as circunstâncias do assassinato. A rápida atuação das forças de segurança garantiu a prisão do suspeito poucas horas após o ocorrido.

A cena do crime causou comoção entre os moradores da comunidade rural, considerada pacata pelos habitantes da região. O corpo da vítima foi encontrado em frente à residência do casal, em um cenário que gerou medo e indignação entre vizinhos e familiares.

Até a última atualização desta matéria, as identidades da vítima e do suspeito ainda não haviam sido oficialmente divulgadas pelas autoridades. A Polícia Civil informou que testemunhas deverão ser ouvidas nos próximos dias e novas provas serão reunidas para a conclusão do inquérito policial.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil do Pará e aguarda retorno oficial.