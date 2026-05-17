Homem morre após colisão entre carro e carreta na PA-150, em Tailândia

Um homem morreu na tarde deste sábado (16) após um acidente de trânsito na rodovia PA-150, nas proximidades da Vila Bom Jesus, em Tailândia, interior do Pará. No carro estavam três pessoas, que retornavam de Belém quando o veículo colidiu com uma carreta.

O motorista resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois ocupantes, que estavam no local, foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para atendimento médico.

Informações preliminares apontam que ambos estão em observação, conforme detalhes divulgados nas redes sociais neste sábado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar estiveram no local para o resgate.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.