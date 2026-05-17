Colisão entre motocicletas deixa um morto e dois feridos na madrugada de domingo em Itaituba

Um homem identificado como Darlison Duarte, morreu e outras duas pessoas ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas na madrugada deste domingo (17), na 29ª Rua do bairro Piracanã, em Itaituba no interior do Pará.

Darlison trabalhava como montador em uma loja de Itaituba, segundo informações do site Giro Portal. Ele tinha 40 anos e era natural de Porto de Moz. Imagens feitas no local mostram as vítimas caídas no chão ao lado dos veículos envolvidos no acidente. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

Os outros dois feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.