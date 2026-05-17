Frentista é morto a tiros enquanto trabalhava em posto de combustíveis em Jacundá

Valdane da Silva Gomes, conhecido como Manchinha, foi morto a tiros na tarde do último sábado (16), enquanto trabalhava como frentista em um posto de combustíveis na avenida Cristo Rei, em Jacundá, no sudeste do Pará.

Segundo as primeiras informações, dois homens ainda não identificados chegaram ao local em uma motocicleta e surpreenderam a vítima durante o expediente, efetuando vários disparos. Valdane, que trabalhava em um posto de gasolina havia menos de três meses, morreu no local.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, e testemunhas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. As circunstâncias do crime, assim como a motivação e a identidade dos suspeitos, estão em investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.