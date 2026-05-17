Homem é preso em flagrante após agredir a própria mãe com punhal em Marabá
O caso ocorreu por volta das 11h30 de sábado (16), na Rua Rio de Janeiro, no bairro Novo Horizonte
Um homem identificado como Evaldo Resplandes de Araújo Lima Júnior foi preso em flagrante neste sábado (16) após agredir a própria mãe com um punhal, em Marabá, sudeste do Pará. A violência ocorreu por volta das 11h30, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Novo Horizonte.
A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Marabá com múltiplas lesões pelo corpo. A agressão chegou à Polícia Civil depois que a assistência social da unidade de saúde comunicou o caso.
Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente foram até o hospital e ouviram a vítima, que identificou o filho como autor do ataque e informou que ele poderia estar na casa da família.
A equipe seguiu até o endereço indicado e encontrou o suspeito no local. Evaldo foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.
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