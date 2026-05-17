Homem é preso em flagrante após agredir a própria mãe com punhal em Marabá

Um homem identificado como Evaldo Resplandes de Araújo Lima Júnior foi preso em flagrante neste sábado (16) após agredir a própria mãe com um punhal, em Marabá, sudeste do Pará. A violência ocorreu por volta das 11h30, na Rua Rio de Janeiro, no bairro Novo Horizonte.

A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal de Marabá com múltiplas lesões pelo corpo. A agressão chegou à Polícia Civil depois que a assistência social da unidade de saúde comunicou o caso.

Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente foram até o hospital e ouviram a vítima, que identificou o filho como autor do ataque e informou que ele poderia estar na casa da família.

A equipe seguiu até o endereço indicado e encontrou o suspeito no local. Evaldo foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.