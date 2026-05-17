Sete áreas de garimpo ilegal são desativadas durante operação na fronteira entre Pará e Amapá

Sete áreas de garimpo ilegal foram desativadas durante a operação “Calha Norte”, realizada entre 11 e 15 de maio na região de fronteira entre Pará e Amapá, entre Almeirim e Laranjal do Jari. Durante a operação, a Segup mobilizou 12 policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), além de seis agentes do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp), com emprego de aeronaves para apoio às equipes em campo.

Em território paraense, o órgão estadual também atuou no monitoramento de áreas estratégicas para o desmantelamento da atividade minerária clandestina. Ao longo da ofensiva, foram inutilizadas quatro escavadeiras hidráulicas, dezenas de motores, três quadriciclos, dois tratores, além de geradores e acampamentos clandestinos instalados na região.

As equipes também apreenderam aproximadamente 3.300 litros de diesel utilizados nas atividades ilegais. O prejuízo estimado aos responsáveis pela exploração criminosa ultrapassa R$ 6 milhões. Segundo o titular da Segup, Ed-lin Anselmo, a operação teve como foco combater o garimpo ilegal e desarticular organizações criminosas atuantes na região de fronteira.

Ed-lin Anselmo ressalta ainda que a integração entre os órgãos fortalece o compartilhamento de informações e amplia a capacidade operacional das equipes em áreas de difícil acesso. “A atuação conjunta aumenta a eficiência das ações em regiões como o Pará, que possui particularidades logísticas. Além disso, contribui para a preservação ambiental, reduzindo impactos causados pela mineração clandestina, pelo desmatamento e pela contaminação dos ecossistemas”, afirma.