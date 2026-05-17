Mais de 11 kg de drogas são apreendidos em embarcação durante fiscalização no rio Amazonas

Um total de 11,6 quilos de entorpecentes foram apreendidos neste sábado (16) durante uma ação da Base Integrada Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), durante fiscalização no rio Amazonas, nas proximidades de Monte Alegre, no oeste paraense. A abordagem ocorreu na embarcação F/B São Bartolomeu VI, que seguia de Manaus (AM) para o interior do Pará.

Durante a inspeção, as equipes localizaram drogas escondidas no forro dos banheiros do segundo convés da embarcação. Ao todo, foram apreendidos dez tabletes de substâncias análogas à maconha do tipo skunk, oxxi e cocaína, somando cerca de 11,650 quilos de entorpecentes.

Inicialmente, os agentes encontraram quatro tabletes de skunk, totalizando aproximadamente 4,6 quilos. Em seguida, em outro compartimento do mesmo banheiro, localizaram mais seis tabletes com substâncias semelhantes a skunk, oxxi e cocaína.

O responsável pelo material foi identificado e preso em flagrante. O suspeito e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos legais. A operação contou com atuação integrada das equipes da Segup, Grupamento Fluvial e demais forças de segurança que compõem a Base Candiru.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, destaca a importância das ações permanentes realizadas pelas forças de segurança nas rotas fluviais da Amazônia.

“A presença integrada das forças de segurança nas rotas fluviais tem sido essencial para combater o tráfico de drogas na região amazônica. As equipes seguem atuando de forma estratégica e permanente para impedir que entorpecentes circulem pelo nosso estado”, afirma.