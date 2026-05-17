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Polícia

Homem é morto a tiros na Sacramenta durante a madrugada deste domingo

Crime ocorreu na passagem Nova, próximo à avenida Pedro Álvares Cabral por volta de meia-noite

O Liberal
fonte

Vítima foi atingida por vários disparos na passagem Nova (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um homem foi morto a tiros neste domingo (17) na passagem Nova, nas proximidades da avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. Segundo relatos de moradores, o crime ocorreu por volta de meia-noite e a vítima ainda não foi identificada. 

Informações preliminares compartilhadas em grupos de moradores indicam que o homem foi alvejado no local. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do homicídio ou possíveis envolvidos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada da perícia. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. 

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