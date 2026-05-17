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Polícia

Trio encapuzado invade casa e mata homem a tiros em Parauapebas

O pai da vítima estava no imóvel e escutou o momento em que o filho foi assassinado. Uma das hipóteses é de que o crime tenha sido um acerto de contas

O Liberal
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A imagem em destaque mostra onde a vítima morreu após ter a casa invadida por três homens armados e encapuzados. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Rodrigo da Silva Sousa, de 30 anos, foi morto a tiros no início da noite de sábado (16/5) no bairro Cidade Nova, em Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, três homens encapuzados e armados invadiram a residência onde estavam a vítima e o pai dela.

Os suspeitos estavam em duas motocicletas, sendo uma delas de cor vermelha e a outra azul, e as estacionaram na porta da casa. Segundo o portal Correio de Carajás, o genitor de Rodrigo, Adalberto Gomes Sousa, se deparou com os veículos assim que chegou ao imóvel e encontrou o filho conversando com os três homens, pedindo que resolvessem a situação “numa boa”.

Foi quando um dos suspeitos ordenou que Adalberto saísse do local, informando que o problema não era com ele. O pai foi então retirado para o quarto, onde permaneceu com a porta fechada. Conforme o Correio, poucos minutos depois, foram ouvidos diversos estampidos de arma de fogo. Rodrigo foi atingido várias vezes e ainda teria tentado correr. No entanto, ele morreu no local.

O trio de suspeitos fugiu na sequência.  O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, junto com a Polícia Militar, e confirmou a morte de Rodrigo. Os agentes preservaram a cena do crime e encontraram no quarto da vítima uma balança de precisão, sacos plásticos, maconha e cocaína acondicionada em um pote de sorvete, ainda segundo o Correio de Carajás.

O pai relatou ainda que o filho dele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas. Além disso, as autoridades verificaram que a vítima tinha um mandado de prisão em aberto.

Até o momento, ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no homicídio. A hipótese investigada é a de que o crime possa estar relacionado a acertos de contas no meio do tráfico de drogas, embora as circunstâncias exatas ainda permaneçam sob investigação. Os três suspeitos permanecem não identificados.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Parauapebas realiza diligências com a finalidade de esclarecer a autoria, motivação e as circunstâncias do fato. “Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

 

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