Suspeito de homicídio no Pará, ‘Loirinho da Joil’ é preso no Mato Grosso

Fábio Ribeiro da Rosa, conhecido como “Loirinho da Joil”, foi preso na manhã desta segunda-feira (18) pela Polícia Civil do Pará, em Sinop, no Mato Grosso. Ele é suspeito de participação em um latrocínio ocorrido no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no sudoeste do estado.

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia de Castelo dos Sonhos e da 15ª Superintendência Regional do Tapajós, em uma barbearia localizada na avenida dos Ingás, em Sinop.

De acordo com as investigações, Fábio é apontado como coautor do assassinato de Laerte Dias Mendes, ocorrido em 3 de julho de 2025. O crime teria sido praticado em conjunto com Marciel Simião, conhecido como “Coruja”.

Ainda conforme a polícia, a vítima foi morta com diversos golpes de faca e teve objetos roubados, entre eles uma corrente de ouro e aparelhos celulares. As investigações apontam que o homicídio foi cometido para garantir a subtração dos bens e assegurar a impunidade dos envolvidos, já que a vítima teria reconhecido um dos suspeitos durante a ação criminosa.

A Polícia Civil informou também que Fábio Ribeiro da Rosa possui antecedentes criminais relacionados a crimes patrimoniais, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. Ele também possui condenações anteriores por tráfico de entorpecentes.

O outro investigado no caso, Marciel Simião, havia sido preso em flagrante pelo latrocínio. No entanto, segundo a polícia, ele morreu após entrar em luta corporal com um investigador durante audiência de custódia realizada em julho de 2025, em Castelo dos Sonhos. Conforme o relato policial, o suspeito foi baleado durante a confusão e chegou a ser socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.