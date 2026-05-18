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Polícia

Polícia prende segundo suspeito de envolvimento na morte de guarda municipal de Ipixuna do Pará

Esta é a segunda prisão relacionada ao caso

O Liberal
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Polícia prende segundo suspeito de envolvimento na morte de guarda municipal de Ipixuna do Pará. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante, neste domingo (17), um homem apontado como um dos envolvidos no assassinato do comandante da Guarda Municipal de Ipixuna do Pará, Fabrício Oliveira Costa. O suspeito, identificado como Igor Lopes da Silva, teria atuado no monitoramento da vítima e no repasse de informações estratégicas aos executores do crime.

Esta é a segunda prisão relacionada ao caso. No sábado (16), a polícia já havia prendido Renan de Sousa Lima, suspeito de prestar apoio logístico ao grupo criminoso. Segundo as investigações, a residência utilizada pelos criminosos como base operacional pertenceria à mãe de Renan, que atua como agente comunitária de saúde no município.

A prisão de Igor foi realizada durante uma ação integrada entre a Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Paragominas, Divisão de Homicídios de Paragominas, Superintendência Regional da 7ª RISP, Companhia de Operações Especiais (Core), 3ª Cime, Bope e Rotam. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi apresentado por equipes da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, Igor Lopes da Silva circulava constantemente pela cidade levantando informações sobre a rotina e os deslocamentos do comandante da Guarda Municipal. Conforme os investigadores, ele repassava, em tempo real, a localização da vítima aos integrantes do grupo criminoso responsável pela execução.

As apurações também apontam que o suspeito esteve, no último dia 11 de maio, em uma residência utilizada como base de apoio pelos atiradores, localizada no Residencial Ilha Parque II, na zona urbana de Ipixuna do Pará. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram Igor chegando ao imóvel às 13h49, momento em que os executores já estavam escondidos no local desde a madrugada.

Ainda segundo a Polícia Civil, o grupo criminoso permaneceu durante vários dias no município planejando o atentado. A casa teria servido como ponto logístico para organizar a execução do comandante.

O homicídio ocorreu na noite da última quinta-feira (14), por volta das 21h50. Desde então, as forças de segurança realizam diligências ininterruptas para identificar todos os envolvidos no caso.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para localizar os demais participantes da ação criminosa, incluindo executores, colaboradores e possíveis mandantes do assassinato.

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