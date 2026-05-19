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Polícia

Padrasto é ferido com golpes de terçado após discussão com enteado em Viseu

O caso foi registrado na noite de segunda-feira (18)

O Liberal
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Padrasto é ferido com golpes de terçado após discussão com enteado em Viseu. (Foto: Redes Sociais)

Um homem foi preso suspeito de golpear o padrasto com golpes de terçado no município de Viseu, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (18), após uma discussão durante uma festa de aniversário.

Segundo informações iniciais, a confusão aconteceu durante uma comemoração em uma residência da cidade, onde os envolvidos consumiam bebida alcoólica. Durante o desentendimento, um homem identificado como José Edinaldo foi atingido por golpes de terçado, incluindo um ferimento na região da cabeça.

De acordo com relatos apresentados à polícia, a discussão envolveu o enteado da vítima, conhecido pelo apelido “Tatá”. Ele afirmou que agiu em legítima defesa após o padrasto supostamente tentar atacá-lo com um facão durante a briga.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ele aguardava transferência para uma unidade hospitalar em Bragança ou, dependendo da gravidade do quadro clínico, para Belém. O estado de saúde do homem não havia sido informado após a entrada na unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar, por meio da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), e da Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da agressão e as versões apresentadas pelos envolvidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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tentativa de homicídio

homem é esfaqueado
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