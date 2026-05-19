Pará: mãe e tia são presas após denúncia à polícia de não pagamento de prostituição de adolescente

Duas mulheres foram presas pela Polícia Civil na segunda-feira (18/5), suspeitas de praticarem os crimes de favorecimento da prostituição e exploração sexual de vulnerável de uma adolescente de 13 anos em São Félix do Xingu, no sul do Pará. De acordo com a PC, os agentes tomaram conhecimento do caso depois que a mãe da menina compareceu à unidade policial junto com a filha, relatando que um homem conhecido teria se recusado a pagar um encontro sexual ocorrido em um motel com a jovem.

A própria genitora conduzida afirmou que havia levado a menina para manter relação sexual mediante pagamento com o homem, segundo as autoridades. Durante as investigações, a polícia descobriu que a adolescente havia sido conduzida ao motel por sua tia, mediante promessa de pagamento em dinheiro e aparelho celular. Havia ainda indícios de que ela já era submetida anteriormente a situações semelhantes, com conhecimento e participação da genitora e da tia, ainda conforme a Polícia Civil.

Os policiais tentaram localizar o suspeito, porém, ele não foi localizado até o momento. A equipe também realizou diligências no hotel indicado, onde funcionários confirmaram que ele havia alugado o quarto para permanecer com a adolescente.

Diante dos elementos informativos colhidos, as investigadas foram detidas e encaminhadas à delegacia para a adoção dos trâmites legais; ambas permanecem à disposição da Justiça. A adolescente foi encaminhada para atendimento e acompanhamento pela rede de proteção.