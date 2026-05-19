Em menos de quatro horas, série de furtos são registradas em comércios de Itaituba

Em menos de algumas horas, uma sequência de tentativas de invasão e um furto a estabelecimentos comerciais foi registrada durante a madrugada de terça-feira (19), em Itaituba, no sudoeste paraense. Suspeitos foram flagrados em ao menos três ações distintas contra comércios da cidade.

Por volta de 2h30, dois homens foram flagrados por câmeras de segurança tentando arrombar uma assistência técnica de produtos digitais no bairro Bela Vista. Segundo a proprietária, a dupla chegou a danificar o cadeado do estabelecimento, mas não conseguiu acessar o interior do imóvel e fugiu sem levar objetos, conforme informações do Giro Portal. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Mais tarde, por volta de 5h50, os mesmos suspeitos voltaram a agir em outro comércio da cidade. Dessa vez, conseguiram invadir o local e furtar alguns itens, que ainda não especificados pela vítima.

Um terceiro vídeo, registrado por volta de 1h50, mostra um homem tentando quebrar o cadeado de um estabelecimento na região do km 5, utilizando uma ferramenta semelhante à usada nas outras ações. A ação durou poucos minutos.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.