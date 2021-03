VÍDEO: Fábrica de cabos de aço pega fogo em Barcarena

Um incêndio foi registrado na unidade Alubar, fábrica de cabos de alumínio e cobre, em Barcarena, na manhã deste sábado (6). Não houve vítimas e nem feridos.

A empresa afirmou que as chamas, “que já foram controladas graças ao trabalho rápido do Corpo de Bombeiros e das brigadas de incêndio da Alubar e Albras”, atingiram um dos quatro laminadores utilizados para fabricar vergalhões de alumínio. A Alubar também informou que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.