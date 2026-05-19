Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das sobrinhas em Oeiras do Pará

Um homem foi preso na última segunda-feira (18) após um cumprimento do mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, em Oeiras do Pará, nordeste paraense. O suspeito abusava das sobrinhas de 14 anos.

Segundo as investigações, o homem se aproveitava da relação familiar e da proximidade com as sobrinhas para obrigar as vítimas a praticarem relação sexual. Para garantir que as crianças não contassem o que estava acontecendo aos familiares, ele as ameaçava frequentemente.

A prisão ocorreu após uma negociação entre o delegado do caso e a advogada do investigado. O homem se apresentou voluntariamente na delegacia.

O suspeito realizou exame de corpo de delito e, após os procedimentos padrão na delegacia, ficou à disposição da Justiça. O suspeito agora aguarda a transferência para o Sistema Penitenciário do Estado (Seap).