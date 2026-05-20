Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil investiga morte de cachorro encontrado com fio enrolado no pescoço em Santarém

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (19)

O Liberal
fonte

Polícia Civil investiga morte de cachorro encontrado com fio enrolado no pescoço em Santarém. (Reprodução / Giro Portal)

Um cachorro foi encontrado morto com um fio amarrado no pescoço e um saco plástico preso à cabeça em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de terça-feira (19), no bairro Jardim Santarém, na Rua Alameda 13. A Polícia Civil foi acionada para realizar as investigações sobre o possível crime de maus-tratos de animais.

Moradores encontraram o animal próximo a uma área de descarte de lixo. A Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência, assim como equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O corpo do animal foi recolhido pela Semma e deve passar por exames para verificar quais as circunstâncias da morte.

De acordo com relatos de moradores, o cachorro pertenceria a uma mulher que mora nas proximidades, mas ela não foi encontrada quando as equipes chegaram. A Polícia Militar retornaria ao endereço para colher esclarecimentos da tutora.

Conforme os agentes, uma pessoa teria informado sobre a possibilidade de o animal ter morrido após atendimento em uma clínica veterinária e, posteriormente, ter sido descartado de maneira irregular. A prática é proibida pela legislação ambiental. O caso será investigado pelas autoridades.

Crime

Matar um cachorro é crime no Brasil. A conduta se enquadra no crime de maus-tratos, e a legislação prevê punições severas para o responsável. Conforme a legislação, o ato é enquadrado no Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A pena para esse tipo de crime contra cães e gatos é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

maus-tratos de animais

Crime ambiental
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga morte de cachorro encontrado com fio enrolado no pescoço em Santarém

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (19)

20.05.26 10h09

OPERAÇÃO

Operação prende 11 investigados por fraudes em transferência de veículos no Pará e mais três estados

Os suspeitos foram localizados nesta quarta-feira (20), nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Cachoeirinha (RS) e Foz do Iguaçu (PR).

20.05.26 8h26

AÇÃO CRIMINOSA

Em menos de quatro horas, série de furtos são registradas em comércios de Itaituba

Suspeitos foram flagrados em ao menos três ações contra estabelecimentos comerciais durante a madrugada de terça-feira (19)

19.05.26 23h49

ACIDENTE

Motociclista morre após perder controle da moto na BR-308, em Viseu

A vítima, identificada apnas como Geovane, chegou a ser levado para a UPA de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos

19.05.26 23h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO

Operação prende 11 investigados por fraudes em transferência de veículos no Pará e mais três estados

Os suspeitos foram localizados nesta quarta-feira (20), nas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Cachoeirinha (RS) e Foz do Iguaçu (PR).

20.05.26 8h26

ACIDENTE

Motociclista morre após perder controle da moto na BR-308, em Viseu

A vítima, identificada apnas como Geovane, chegou a ser levado para a UPA de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos

19.05.26 23h36

VIOLÊNCIA

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das sobrinhas em Oeiras do Pará

Segundo a polícia, o homem se aproveitava da autoridade familiar para cometer os crimes; ele já está à disposição da Justiça

19.05.26 22h50

CRIME

Mulher é esfaqueada na noite desta terça-feira (19) em Igarapé-Miri; filho é principal suspeito

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da região

19.05.26 21h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda