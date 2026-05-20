Polícia Civil investiga morte de cachorro encontrado com fio enrolado no pescoço em Santarém

Um cachorro foi encontrado morto com um fio amarrado no pescoço e um saco plástico preso à cabeça em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na manhã de terça-feira (19), no bairro Jardim Santarém, na Rua Alameda 13. A Polícia Civil foi acionada para realizar as investigações sobre o possível crime de maus-tratos de animais.

Moradores encontraram o animal próximo a uma área de descarte de lixo. A Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência, assim como equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O corpo do animal foi recolhido pela Semma e deve passar por exames para verificar quais as circunstâncias da morte.

De acordo com relatos de moradores, o cachorro pertenceria a uma mulher que mora nas proximidades, mas ela não foi encontrada quando as equipes chegaram. A Polícia Militar retornaria ao endereço para colher esclarecimentos da tutora.

Conforme os agentes, uma pessoa teria informado sobre a possibilidade de o animal ter morrido após atendimento em uma clínica veterinária e, posteriormente, ter sido descartado de maneira irregular. A prática é proibida pela legislação ambiental. O caso será investigado pelas autoridades.

Crime

Matar um cachorro é crime no Brasil. A conduta se enquadra no crime de maus-tratos, e a legislação prevê punições severas para o responsável. Conforme a legislação, o ato é enquadrado no Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). A pena para esse tipo de crime contra cães e gatos é de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda.