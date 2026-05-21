Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dupla é presa suspeita de sequestrar casal e exigir resgate milionário em Barcarena

Segundo a PC, o crime ocorreu na manhã de terça-feira (19/5), na Vila do Conde, quando as vítimas foram interceptadas por quatro homens ao saírem de uma academia em uma motocicleta

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um policial civil conduzindo um dos suspeitos presos. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Dois homens foram presos pela Polícia Civil na terça-feira (19/5), suspeitos de envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro contra um casal em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PC, o crime ocorreu na manhã do mesmo dia, na Vila do Conde, quando as vítimas foram interceptadas por quatro homens ao saírem de uma academia em uma motocicleta. O casal foi mantido refém e os suspeitos exigiram da família o pagamento de R$ 2 milhões para a liberação da vítima, além de insistirem na entrega de ouro.

O delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), disse que o homem e a esposa foram obrigados a entrar no automóvel utilizado pelo grupo e seguiram até um ramal onde a mulher foi abandonada, enquanto o esposo permaneceu em poder dos sequestradores. “Conforme as apurações, ao menos um dos autores utilizava vestimenta semelhante ao uniforme da Polícia Civil”, explicou.

De acordo com as autoridades, mesmo após a liberação do homem, ocorrida no período da tarde, os autores continuaram realizando ameaças e exigindo pagamentos relacionados ao resgate. Durante as negociações impostas pelos criminosos, foi identificada uma conta vinculada a um dos presos, para onde seria transferida parte dos valores pagos a título de resgate.

“A partir das informações obtidas nas diligências investigativas, equipes da DRRBA localizaram os suspeitos nas proximidades do local conhecido como ‘Vadião’, nas dependências da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. No momento da abordagem policial, os presos tentaram fugir, mas foram contidos por nossas equipes”, contou o delegado Felipe Castro, titular da DRRBA.

Diante dos fatos, os dois investigados foram conduzidos à sede da especializada para a realização dos procedimentos legais cabíveis. Durante as oitivas preliminares, ambos confessaram participação no crime e permanecem à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem, visando identificar e localizar os demais integrantes da associação criminosa envolvidos na extorsão praticada mediante sequestro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

dupla é presa

sequestrar casal

exigir resgate milionário

barcarena

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PM prende suspeito de esfaquear mulher dentro de lavanderia em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia e foi registrado por uma câmera de segurança. Após a captura, a vítima reconheceu o suspeito

21.05.26 9h07

POLÍCIA

Dupla é presa suspeita de sequestrar casal e exigir resgate milionário em Barcarena

Segundo a PC, o crime ocorreu na manhã de terça-feira (19/5), na Vila do Conde, quando as vítimas foram interceptadas por quatro homens ao saírem de uma academia em uma motocicleta

21.05.26 8h45

POLÍCIA

Adolescente morre durante intervenção policial em Ipixuna do Pará

Segundo a Polícia Civil, jovem de 17 anos teria apontado um revólver para equipes da Rotam durante abordagem

20.05.26 22h34

POLÍCIA

‘Vou te furar’: Mulher é esfaqueada dentro de lavanderia no bairro do Aurá, em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20)

20.05.26 21h32

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PM prende suspeito de esfaquear mulher dentro de lavanderia em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada do mesmo dia e foi registrado por uma câmera de segurança. Após a captura, a vítima reconheceu o suspeito

21.05.26 9h07

POLÍCIA

‘Vou te furar’: Mulher é esfaqueada dentro de lavanderia no bairro do Aurá, em Ananindeua

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (20)

20.05.26 21h32

POLÍCIA

Dupla é presa suspeita de sequestrar casal e exigir resgate milionário em Barcarena

Segundo a PC, o crime ocorreu na manhã de terça-feira (19/5), na Vila do Conde, quando as vítimas foram interceptadas por quatro homens ao saírem de uma academia em uma motocicleta

21.05.26 8h45

POLÍCIA

Adolescente morre durante intervenção policial em Ipixuna do Pará

Segundo a Polícia Civil, jovem de 17 anos teria apontado um revólver para equipes da Rotam durante abordagem

20.05.26 22h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda