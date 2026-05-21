Dupla é presa suspeita de sequestrar casal e exigir resgate milionário em Barcarena

Dois homens foram presos pela Polícia Civil na terça-feira (19/5), suspeitos de envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro contra um casal em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a PC, o crime ocorreu na manhã do mesmo dia, na Vila do Conde, quando as vítimas foram interceptadas por quatro homens ao saírem de uma academia em uma motocicleta. O casal foi mantido refém e os suspeitos exigiram da família o pagamento de R$ 2 milhões para a liberação da vítima, além de insistirem na entrega de ouro.

O delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), disse que o homem e a esposa foram obrigados a entrar no automóvel utilizado pelo grupo e seguiram até um ramal onde a mulher foi abandonada, enquanto o esposo permaneceu em poder dos sequestradores. “Conforme as apurações, ao menos um dos autores utilizava vestimenta semelhante ao uniforme da Polícia Civil”, explicou.

De acordo com as autoridades, mesmo após a liberação do homem, ocorrida no período da tarde, os autores continuaram realizando ameaças e exigindo pagamentos relacionados ao resgate. Durante as negociações impostas pelos criminosos, foi identificada uma conta vinculada a um dos presos, para onde seria transferida parte dos valores pagos a título de resgate.

“A partir das informações obtidas nas diligências investigativas, equipes da DRRBA localizaram os suspeitos nas proximidades do local conhecido como ‘Vadião’, nas dependências da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. No momento da abordagem policial, os presos tentaram fugir, mas foram contidos por nossas equipes”, contou o delegado Felipe Castro, titular da DRRBA.

Diante dos fatos, os dois investigados foram conduzidos à sede da especializada para a realização dos procedimentos legais cabíveis. Durante as oitivas preliminares, ambos confessaram participação no crime e permanecem à disposição da Justiça.

As investigações prosseguem, visando identificar e localizar os demais integrantes da associação criminosa envolvidos na extorsão praticada mediante sequestro.