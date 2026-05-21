Condenado a 49 anos de prisão pela morte de cabeleireiros, homem é baleado em Marabá

Elvis Gomes Ferreira, de 40 anos, foi baleado na noite desta quarta-feira (20), na Rua Kalil Mutran, esquina com a Rua do Aeroporto, no bairro Laranjeiras, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, sudeste do Pará. Ele estava em um carro modelo Mobi quando dois homens em uma moto se aproximaram e o alvejaram no rosto. Em 2016, Elvis havia sido condenado a 49 anos de prisão, em 2016, pela morte do casal de cabeleireiros Nailton Santos Silva, conhecido como Ney, e Adriana Fernandes da Rocha, que estava grávida, no município de Araguatins, no Tocantins.

Segundo o portal Correio de Carajás, após os disparos, militares do 34º Batalhão de Polícia Militar (34º BPM) foram acionados. Ao chegarem ao local, os policiais solicitaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que conduziu a vítima até o hospital, onde ela passou por cirurgia. Não há atualização sobre o estado de saúde do homem.

O julgamento de Elvis ocorreu no Fórum de Araguatins e mobilizou toda a cidade à época, além de protagonizar debates entre acusação e defesa. Durante o processo, Elvis afirmou que não participou do crime. No entanto, o júri não acatou a negativa de autoria, o que resultou na condenação a mais de 40 anos de reclusão, conforme o Correio.

Atualmente, Elvis estava em regime de progressão de pena, momento em que o custodiado passa do regime fechado para semiaberto e, posteriormente, para o aberto, desde que cumpra os requisitos legais e apresente bom comportamento.

Ainda de acordo com o Correio de Carajás, Elvis estava sendo investigado por suposta participação em crimes em Marabá. Até agora, as motivações por trás do crime e a localização dos suspeitos que o balearam são desconhecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.