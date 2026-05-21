Homem é preso por integrar organização criminosa com atuação interestadual no Norte do pais

Um homem foi preso nesta quarta-feira (20), em Rondônia , após ser identificado como integrante de uma organização criminosa com atuação interestadual e possível ramificação internacional. A prisão ocorreu com apoio da Polícia Federal, que participou da efetivação do mandado. A ação iniciou após o compartilhamento de informações de inteligência entre órgãos de segurança pública e unidades especializadas dos estados do Pará e Rondônia.

Segundo as investigações, o suspeito desempenhava uma função de destaque dentro do grupo criminoso, repassando ordens e coordenando atividades ilícitas. Ele é apontado pelas investigações como um dos principais articuladores de atividades criminosas na região Norte do país.

Com base nos dados reunidos, equipes policiais federais e militares do Pará, além do Bope de Rondônia, realizaram diligências que levaram à localização e à prisão do investigado, em cumprimento a mandado expedido pela Justiça Federal.