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Polícia

Motociclista e criança ficam feridos após colisão com caminhão na Batista Campos

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento da colisão. O acidente ocorreu por volta das 11h40

O Liberal
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Registro da câmera da segurança (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um motociclista que levava uma criança na garupa bateu em um caminhão que cruzava a rua dos Pariquis com a travessa Rui Barbosa, no bairro de Batista Campos, em Belém, na tarde desta quinta-feira (21). Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento da colisão. O acidente ocorreu por volta das 11h40.

O motorista do caminhão, que estaria em alta velocidade, teria avançado a preferencial no momento em que a moto colidiu com o veículo. Ele seguiu viagem e não parou para prestar assistência.

O homem e a criança ficaram feridos e aguardaram atendimento no local, sendo depois encaminhados a uma unidade de saúde. Após o acidente, algumas pessoas que passavam pelo local se reuniram para ajudar as vítimas. 

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Seccional da Cremação. O motorista, que é habilitado, foi apresentado pela Polícia Militar e os procedimentos cabíveis estão em andamento.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico e permanecem internadas. Perícias foram solicitadas.

 

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