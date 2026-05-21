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Polícia

PF cumpre mandados e afasta servidor público em operação contra descaminho e lavagem de dinheiro

Ação ocorreu em Belém e em São Paulo, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

O Liberal
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PF apura possível atuação de servidor público em liberação irregular de mercadorias (Foto: Divulgação | PF)

A Polícia Federal afastou um servidor público de suas funções e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em Belém e em São Paulo nesta quinta-feira (21/5), ao deflagrar a terceira fase da Operação Sin Tax, que investiga um esquema de descaminho, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores federais.

A nova etapa da operação seguiu a apuração sobre o possível envolvimento de um servidor na liberação irregular de mercadorias relacionadas ao grupo criminoso investigado. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, sendo quatro em Belém e um no estado de São Paulo.

As investigações avançaram a partir da análise de materiais apreendidos na primeira fase da operação, deflagrada em abril de 2025, e foram fortalecidas na segunda fase, realizada em janeiro de 2026. 

Segundo a PF, há indícios de que o grupo manteve as atividades ilícitas mesmo após as etapas anteriores, utilizando laranjas para ocultar a estrutura societária das empresas e movimentando valores incompatíveis com a renda declarada.

 

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